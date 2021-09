Al Museo della Città degustazioni di vini

Giovedì 16 settembre alle ore 16,30, al Museo della Città, in occasione della mostra “Brindare con gli occhi. Comunicare / Degustare le eccellenze dei vini del Riminese. Etichette e cartoline” ideata da Giorgio Conti ed Elia Barbiani degli Archivi della Modernità di Venezia, in collaborazione con Patrizia Poggi, ci sarà il momento della degustazione: Come si degustano i vini? Dall’apprezzamento al prezzo. Una novità nelle modalità tradizionali di valutazione - assaggio dei vini. L’esperimento scientifico, ideato da Francesco Angelini dell’Università di Bologna, sede di Rimini, mira ad analizzare come la valutazione personale della qualità complessa di un bene, quale è il vino, cambi al variare dell’informazione disponibile. Durante l’esperimento alle persone verranno esposti diversi e successivi livelli d’informazione: emozionale, razionale, sensoriale. La finalità è quella di analizzare la variazione nella loro disponibilità a pagare per il prodotto presentato. L’enoteca Fermenta di Rimini ha contribuito alla selezione dei vini da degustare, scegliendoli tra quelli che creano un’identità sensoriale attraverso complessi processi di fermentazione. Un’attenzione al processo di vinificazione e non solo, al prodotto finale la bottiglia che nasce dal rapporto con le potenzialità del Terroir (qualità strutturali del territorio e Savoir faire). L’enoteca ha privilegiato vini artigianali, etici, veri, comunemente definiti “naturali”, anche quelli bio o biodinamici, per andare controcorrente in un mondo, come quello del vino, spesso egemonizzato da mode estemporanee. Gli assaggi saranno di: Rebola, Sangiovese, Uvaggi di Cabernet Sauvignon - Merlot e un vino sperimentale con uvaggi “interregionali”. I vini sono offerti da: Cantina Fiammetta, Monte Colombo, Rimini; Podere Vecciano, Coriano, Rimini; Tenuta Biodinamica Mara, San Clemente, Rimini; Cantina Spalletti Colonna, Savignano sul Rubicone; Tenuta l’Armonia, Montecchio Maggiore Vicenza.

L'evento della degustazione rappresenta il frutto di un progetto articolato, illustrato dalla mostra "Brindare con gli occhi. Comunicare/Degustare le eccellenze dei vini del Riminese. Etichette•Cartoline” in corso al Museo della Città, che mette in evidenza la necessità di cimentarsi con le sfide globali del mercato. L'esposizione riflette, inoltre, sulla necessità di una progettazione relativa alla Romagna Wine Land, che, in maniera consortile, sappia valorizzare le potenzialità e le diversità della viticoltura e della vinificazione che vanno dal territorio Ferrarese al Riminese, passando per la Romagna intera. L’evento è realizzato dagli Archivi della Modernità Venezia in collaborazione con: Comune di Rimini, Istituto Professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera ”Sigismondo Pandolfo Malatesta” Rimini, Enoteca Fermenta, Gaetano Callà. La partecipazione alla degustazione è gratuita. È obbligatorio avere il green pass o il tampone e la prenotazione, che va confermata entro mercoledì 15 settembre, alle ore 14,00 a: romagnawineland@gmail.com Per Informazioni Archivi della Modernità Venezia g12358@libero.it

