Al museo di arte contemporanea va in scena “Arte” di Yasmina Reza

Debutta sabato 9 aprile all’interno del nuovo Museo di Arte Contemporanea PART di Rimini lo spettacolo teatrale tratto dal testo Arte di Yasmina Reza con l’ideazione e la regia di Gianluca Reggiani e interpretato da Olivier Gasperoni, Francesco Montanari e Gianluca Reggiani. Nella sala dell’Arengo andrà in scena la pièce dell’attrice e sceneggiatrice francese che scava nei meccanismi del perbenismo e del classismo sociale e culturale, mettendo in luce quelle ombre che stimolano, più che risposte, ulteriori domande sulla reale qualità e sul valore delle relazioni interpersonali. Uno spettacolo allestito in una cornice unica come quella offerta dagli spazi del PART.

Al centro della disputa fra tre amici di vecchia data l’acquisto, da parte di uno di loro, di un grande quadro bianco. No, non del tutto bianco, ma con delle sottili linee oblique bianche che lo attraversano su tutta la superficie…

La difficoltà di interpretare l’arte contemporanea diventa quindi pomo della discordia che mette in luce e fa salire a galla vecchie ruggini e acredini, e quella che doveva essere una piacevole serata tra amici si trasforma in un gioco al massacro dove non si risparmiano crudeltà e meschinità.

Spettacoli: sabato 9 e domenica 10 aprile, ore 17; sabato 16 e lunedì 18 aprile, ore 17; sabato 23 e domenica 24 aprile, ore 17.

Per ogni replica c'è una disponibilità di 35 posti. E' necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.it e si accede pagando il biglietto intero di ingresso al Museo Part. Per ogni biglietto d'ingresso verrà consegnato un biglietto omaggio utilizzabile entro il mese successivo.

Info: https://palazziarterimini.it/

https://www.museicomunalirimini.it/

telefono: 0541/704415