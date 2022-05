Al Museo Etnografico torna “AmarMet”, mercato agricolo con aperitivi domenicali

Domenica 29 maggio al Museo Etnografico torna “AmarMet”, mercato agricolo con incontri e aperitivi che si svolgerà l’ultima domenica del mese anche a giugno (il 26) e luglio (il 31). Il parco del museo sarà aperto dalle ore 18 alle 21 e saranno presenti gli operatori Cà Masaròt, azienda agricola biodinamica Ella, azienda agricola Olivia e la forneria contadina Pasta Madre.

Alle ore 19, inoltre, è in programma un momento speciale: la consegna di una cassetta per api impollinatrici al Museo etnografico da parte di Coop Alleanza 3.0, promotrice del progetto “Ogni ape conta” in collaborazione con LifeGate, Università di Bologna e Legambiente, alla presenza della vice sindaca e assessora all’Ambiente, Pamela Fussi.

Il Met accoglierà quindi una “casa” per api impollinatrici, aderendo al progetto ideato per tutelare e difendere la biodiversità e il rispetto per l’ambiente, promuovere l’importanza dell’impollinazione e della presenza degli insetti utili nei campi, affinché le produzioni siano migliori per quantità e qualità. L’apicoltura rappresenta una tradizione antichissima e preziosa per l’uomo, eppure oggi corrono il rischio di scomparire sia le api “sociali” – che producono miele – sia quelle “solitarie” o impollinatrici, senza pungiglione.