Al museo Tmub dei laboratori didattici per bambini alla scoperta del futurismo

Domenica (6 febbraio), alle 16, al Museo Tmub di Morciano si svolgerà la presentazione del Progetto “Anno 2022” della Fondazione Boccioni: “Alla scoperta del Futurismo. Percorsi e attività didattico-artistiche per bambini”. All’interno di questo progetto, la Fondazione Boccioni, unitamente alla educatrice Giovanna Giuliani, presenta, come suo primo appuntamento, “Storie Futuriste dalla magica valigia Kamishibay". Questo primo laboratorio didattico per bambini sull’arte e sulla lettura animata avviene con l’utilizzo della tecnica del “Kamishibay”. È riservato a bambini da 3 a 6 anni e si svolgerà all’intero del Museo Tmub dalle 16 alle 17,30. È necessaria la prenotazione al 329.8599411 o via mail: bubamaragio@gmail.com. Poiché questo laboratorio didattico è di presentazione dell’intero Progetto “Anno 2022. Alla scoperta del Futurismo”, sarà gratuito, ma di soli sei posti.

Sabato (12 febbraio), alle 17 “Futurismo, Meta-arte e Cryptovalute”. All'interno del prestigioso Museo dedicato ad Umberto Boccioni, e con il patrocinio della fondazione medesima, si terrà il primo Convegno con al centro i temi del Futurismo collegati all'Innovazione digitale. Verranno trattati argomenti che riguardano sempre più direttamente le nostre vite.