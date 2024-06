Al MystFest è il giorno di Stefano Nazzi: l’autore di Indagini protagonista di un reading in prima assoluta nazionale

È il giorno di Stefano Nazzi. L’attesissimo autore del podcast Indagini arriva al MystFest (piazza 1° Maggio, ore 21.30) con la prima assoluta nazionale del reading tra parole e musica tratto dal suo ultimo libro Canti di guerra. Dopo gli innumerevoli sold out collezionati con Indagini live in tutta Italia - gli appuntamenti dal vivo nati dal podcast Indagini, sempre ai primi posti nella classifica dei podcast - Nazzi, con l’accompagnamento musicale di Stefano Tumiati, porta a Cattolica la storia della malavita milanese degli anni Settanta attraverso le vicende dei tre più celebri criminali: Francis Turatello, noto come “Faccia d’angelo”, insaziabile di potere, Renato Vallanzasca, il “bel René”, un rapinatore anarchico e amante dei riflettori, e Angelo Epaminonda, detto “il Tebano”, un gangster feroce e spietato. Una Milano plumbea e violenta, dove la media di omicidi è di 150 all’anno, nei locali notturni si mescolano delinquenti, imprenditori e personaggi dello spettacolo e le bische sono nascoste dentro a palazzi insospettabili. Qui si incrociano per la prima volta i destini dei tre banditi che cambieranno le sorti della mala milanese.

Ad aprire la serata, alle 21, sarà una storia archiviata troppo in fretta, quella di Mario Scrocca, morto nel 1987 a Regina Coeli in circostanze mai chiarite. A raccontarla Valentina Mira, autrice di Dalla stessa parte mi troverai, insieme a Rossella Scarponi, la vedova di Mario Scrocca. Valeria Galante, Paolo Roversi e Gaspare Grammatico sono gli autori ospiti di Gialli sotto l’ombrellone, gli incontri in programma nel pomeriggio sulla spiaggia di Cattolica introdotti da Franco Forte (Altamarea Beach Village, ore 18). La Galante presenta la saga tutta al femminile della famiglia Morelli, La casa delle sirene e La casa della colpa; Roversi un nuovo delitto per il commissario Luca Botero dal titolo Una morte onorevole; Grammatico la seconda indagine per Nenè Indelicato Le spine del ficodindia.

La ricchissima giornata di giovedì si chiude come sempre alle 23.30 al Salone Snaporaz dove la rassegna Visioni notturne presenta Perfect Blue, il film d’esordio di Satoshi Kon datato 1997 in versione restaurata in 4K, il primo psycho-thriller di animazione giapponese della storia tratto dal romanzo originale scritto da Yoshikazu Takeuchi.