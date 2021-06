AL PArco degli artisti un programma ricco di spettacoli con Cevoli, Marescotti, Casabianca, Moka CLub e molti altri

Un mese pieno di spettacoli, quello che si attende per luglio al Parco degli Artisti: la nuova realtà progettata dall’Associazione Culturale Sorridolibero in collaborazione con il Comune di Rimini, nell’area ex Tiro a Volo di Vergiano all’interno del parco Marecchia, in Via Marecchiese 387.

Dopo l’avvio in giugno all’insegna dei concerti, il nuovo palinsesto punta con forza sul teatro, con grandi nomi come Ivano Marescotti e Paolo Cevoli che si esibiranno rispettivamente il 15 luglio con il reading “La Fondazione” e il 30 luglio con “Paolo Cevoli Show”.

Teatro apre il 1 luglio con “L’assassinio di Giulio Cesare” portato in scena da Alberto Guiducci: attore e regista che ha collaborato con Dario Fo, e che al Parco degli Artisti terrà anche un corso base di tecniche teatrali per adulti.

Da sabato 3 luglio si riparte con i concerti: Sergio Casabianca e le Gocce porteranno sul palco “Prendila così”, replica dell’omaggio a Luglio Battisti che ha registrato il sold out nella serata di inaugurazione del 5 giugno. A seguire, domenica 4 luglio, si esibirà in trio acustico Filippo Graziani, interpretando i più noti successi dell’indimenticato padre Ivan.

Sergio Casabianc a tornerà sotto i riflettori venerdì 9 luglio con “Il primo Vasco non si scorda mai”, spettacolo in cui ripercorrerà la carriera artistica del rocker di Zocca, accompagnato dal Sestetto di Rimini Classica.

Sabato 10 luglio si esibiranno invece i The Best of: una band marchigiana con un repertorio che spazia dai Beatles a Lady Gaga, passando per Ramazzotti e Laura Pausini, con deviazioni sui Police e Lucio Dalla, David Bowie e Gianna Nannini.

Il fine settimana successivo andranno in scena gli Anni ’60, con un concerto di Sergio Casabianca e le Gocce il 16 luglio che vedrà come Special Guest Bobby Solo: una vera colonna portante degli anni d’oro della musica italiana.

A seguire, il 17 luglio, esibizione della Dino Gnassi Corporation, con ospite Alberto Camerini.

Domenica 18 luglio si canteranno i più noti successi della disco anni ’70 e ’80 con i Moka Club e il loro repertorio che spazia dai Village People ai Bee Gees, Barry White, Michael Jackson e Gloria Gaynor.

Il 23 luglio è prevista invece la danza, con una nuova serata in collaborazione con Sosteniamo il Talento, che ritorna dopo il grande successo registrato negli eventi di giugno.

Omaggio a De Gregori e Baglioni il 25 luglio, con Sergio Casabianca e gli EOS Quartet.

Chiude il mese il 31 luglio lo spettacolo La Spagna e Garcia Lorca: una trasposizione artistica dell’Andalusia gitana ricca di tradizioni folkloristiche culturali, a cura di Rimini Classica.

Da segnalare in palinsesto anche il concerto della A.B. Rimini Big Band, offerto dal Comune di Rimini nella serata di giovedì 22 luglio.

Il fine settimana della Notte Rosa al Parco degli Artisti termina l’1 agosto, con il grande concerto dei Nino Rota Ensemble.

Tutti gli eventi avranno luogo nello Spazio Spettacoli SGR, i biglietti sono disponibili su circuito liveticket o acquistabili alla biglietteria del Parco degli Artisti.



Concerti acustici per tutto il mese anche nell’area aperitivi Live Green Music Enoteca Amatori, che consentiranno di dare spazio e visibilità anche ai migliori artisti del nostro territorio.Per informazioni: pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini e telefono 3278475142 (dalle 17.00 alle 19.00, più messaggi Whatsapp).