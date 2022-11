Al Salone Snaporaz va in scena “L'ultima eredità”

Dopo il successo ottenuto dalla prima del Teatro della Regina lo scorso 3 novembre con protagonista Carlo Lucarelli, la stagione teatrale di Cattolica prosegue al Salone Snaporaz giovedì 20 novembre (ore 21, posto unico 10€) con L’ultima eredità, di e con Oscar De Summa, autore e attore tra i più apprezzati della scena teatrale italiana.

L’ultima eredità è la storia di un doppio viaggio, geografico ed emotivo.

Alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre, il protagonista torna a casa per un ultimo saluto e, come lui stesso dice, mentre va, torna, in un viaggio che ripercorre tutta la vita. Il percorso di ritorno verso i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza è per il protagonista anche il percorso di ritorno verso quell’infanzia e quell’adolescenza da cui credeva di aver preso distanza, da cui era fuggito e non credeva sarebbe mai ritornato.

Una volta arrivato a destinazione c’è giusto il tempo di un ultimo saluto, di un’ultima raccomandazione, la più importante, quella che resta nel tempo come segno e sigillo di ciò che è stato. Ma anche un ringraziamento che porta con sè la consapevolezza che il padre sarà sempre, nonostante tutto, una sua fonte di insegnamento.

Da qui l’ultima eredità: con l’arrivo della morte, di riflesso, la riscoperta del valore della vita.

Il prossimo spettacolo in programma è martedì 22 novembre: al Teatro della Regina arriva quello che è ormai diventato un classico della letteratura, uno dei libri più letti in Italia: Accabadora, una pièce tratta dal romanzo di Michela Murgia (Premio Campiello 2010) nella versione per il teatro della regista Veronica Cruciani con protagonista Anna Della Rosa.

Informazioni e biglietteria:

Teatro della Regina

Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 10 alle 13. Nelle sere di spettacolo, oltre ai consueti orari di apertura, la biglietteria sarà aperta dalle ore 19 e contestualmente verrà interrotta la vendita dei biglietti online.

Salone Snaporaz

Nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 20.

I biglietti degli spettacoli previsti al Salone Snaporaz sono in vendita anche presso la biglietteria del Teatro della Regina nei regolari orari di apertura.