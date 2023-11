Al Teatro CorTe in prima nazionale la nuova produzione dei Fratelli di Taglia "L'Orsetto Gioele"

La compagnia Fratelli di Taglia è pronta presentare la sua nuova produzione! Domenica 3 dicembre 2023 alle ore 16:30 presso il Teatro CorTe di Coriano andrà in scena in prima nazionale lo spettacolo L’Orsetto Gioele. In scena Giovanni Ferma con tanti altri personaggi, tra animali e pupazzi, creati a quattro mani da Marina e Patrizia Signorini, che grazie alle parole scritte da Daniele Dainelli, racconteranno dell’insolito viaggio del protagonista.

Lo spettacolo

Nel cuore di una tranquilla vita cittadina, il signor Gioacchino decide di intraprendere un viaggio verso la casina nel bosco che gli ha lasciato il misteriosamente scomparso nonno Bruno. La sua ricerca di serenità prende una piega inaspettata: la vecchia baita del Nonno è diventata una magica cascina super tecnologica abitata da Gioele, un orsetto affabile che ha un legame speciale con altri orsi e creature di ogni angolo del mondo: l’orso Marco Polo dal polo nord, Dalla Cina Wanda la Panda, dal parco nazionale degli Abruzzi il fratello Orso Gabri, dalla Colombia L’orsetta Ornata e due simpatiche apine ovvero l’ape Pepa e l’ape Pupa. Questa casina è infatti in realtà il centro di una straordinaria 'Cellula Ecologista'...

Questo spettacolo mira a sensibilizzare il giovane pubblico su questioni ecologiche di vitale importanza che affliggono il nostro pianeta, come il riscaldamento globale e l'inquinamento. Lo fa attraverso una narrazione ironica, arricchita da una drammaturgia spesso in rima e con giochi divertenti. Ma soprattutto, adotta un approccio basato sulla multimedialità, con interazioni tra personaggi reali, pupazzi e video-call in diretta con altri animali che aiutano Gioele nell’impresa. Accompagnato da musiche originali, canzoni e filastrocche, lo spettacolo punta a penetrare nelle menti e nei cuori dei giovani spettatori per farli riflettere sulla situazione ecologica del nostro pianeta.

Lo spettacolo offre un'occasione unica per esplorare il mondo ecologico in modo creativo e coinvolgente, offrendo al giovanissimo pubblico un'esperienza indimenticabile e un messaggio importante da portare con sé.

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore con pupazzi video proiezioni

Età consigliata: 3 - 8 anni

