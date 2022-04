Al teatro dei Condomini Gianfranco Gori sarà ospite della rassegna “Parla di Parole”

Sabato 23 aprile alle 17.30 al teatro dei Condomini per il secondo appuntamento con “Parla di Parole”, la rassegna di incontri letterari, Gianfranco Gori presenta il suo nuovo libro "Il Teatro dell'Angelo - la poesia che nutre corpo e spirito", un viaggio fatto di parole nella sua vita di scrittore, autore e attore, tra letture di brani, poesie e improvvisazioni. Ad accompagnare Gianfranco Gori in questo reading / Jam theater ci saranno anche Giulia Gori al pianoforte, Luca Quadrelli al sax e l’attrice Barbara Sirotti. Il Teatro dell'Angelo è un viaggio nei sensi, una selezione di sentimenti poetici estratti da otto raccolte in progress, una sintesi di percorsi emotivi che evolvono con il trascorrere degli eventi. Ritratti di vite, amori, passioni, ricordi e condivisioni che nutrono il nostro corpo e il nostro spirito. A scandire i capitoli le "Muse di Ilario", tredici opere inedite e incantevoli di Ilario Fioravanti. La comunicazione ha energia e in particolare la capacità umana di esprimere sotto forma di suono, di parola, di poesia. Il verbo, il parlare, ciò che noi diciamo, rilascia un’energia che va a modificare il mondo. In tutte le tradizioni spirituali è importante verbalizzare. Parla di Parole, la rassegna di incontri letterari del teatro dei Condomini di Santarcangelo è organizzata in collaborazione con lo spazio culturale internazionale The Slow Side.