Al Teatro Galli debutta Riccardo Chailly con la Filarmonica della Scala 

Il ciclo dei concerti sinfonici della 72esima Sagra Musicale Malatestiana continua lunedì 8 novembre, ore 21, con la presenza di Riccardo Chailly sul podio della Filarmonica della Scala. Per la prima volta a Rimini in veste di direttore musicale della prestigiosa formazione, il Maestro milanese propone al Teatro Galli un programma dove Sinfonia in la minore Scozzese composta da Felix Mendelssohn-Bartholdy è accostata alla celeberrima Sinfonia Pastorale di Beethoven.

Entrambe le pagine colgono il riflesso della natura. Se la sinfonia di Mendelssohn nasce sull’onda dei ricordi di viaggio e delle annotazioni musicali prese in Galles e in Scozia durante il 1829, il capolavoro beethoveniano della natura coglie soprattutto l’espressione, come scrisse l’autore che presentò la sua opera per la prima volta a Vienna nel 1808, durante un concerto dove il pubblico ascoltò per la prima volta anche la Quinta Sinfonia.

Fondata da Claudio Abbado e dai musicisti scaligeri nel 1982, la Filarmonica della Scala ha visto Carlo Maria Giulini a guidare le prime tournée e Riccardo Muti come direttore principale dal 1987 al 2005, promuovendone la crescita artistica e la costante presenza nelle più prestigiose sale da concerto internazionali. Da allora l’orchestra ha instaurato rapporti di collaborazione con i maggiori direttori tra i quali Leonard Bernstein, Giuseppe Sinopoli, Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Yuri Temirkanov, Daniele Gatti, Fabio Luisi. Profonda è la collaborazione con Myung-Whun Chung e Daniel Harding. Sono soci onorari Daniel Barenboim, Valery Gergiev, Georges Prêtre, Lorin Maazel e Wolfgang Sawallisch. Nel 2015 Riccardo Chailly ha assunto la carica di Direttore Principale

Direttore Musicale del Teatro alla Scala e Direttore Principale della Filarmonica della Scala Riccardo Chailly è dal 2016 Direttore Musicale dell’Orchestra del Festival di Lucerna, succedendo a Claudio Abbado. È stato Kapellmeister del Gewandhausorchester di Lipsia e Direttore Principale dell’Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, che ha guidato per sedici anni. Da oltre trent’anni artista esclusivo Decca, che ha pubblicato nel 2018 un cofanetto contenente 55 CD di registrazioni di Chailly con le principali orchestre internazionali per celebrare 40 anni di collaborazione. Nel 2020 ha ricevuto il Diapason d’Or come Artista dell’anno per le ultime incisioni con la Filarmonica della Scala e l’Orchestra del Festival di Lucerna. L’attività discografica con la Filarmonica della Scala, dopo il disco Viva Verdi realizzato in occasione del bicentenario verdiano, è ripresa nel 2017 con Overtures, Preludi e Intermezzi di opere che hanno avuto la prima rappresentazione alla Scala. Le ultime pubblicazioni sono The Fellini Album e nel 2020 un album dedicato a Cherubini e un altro a Respighi.



Per informazioni: ?www.sagramusicalemalatestiana.it?www.teatrogalli.it