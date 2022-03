Al Teatro Massari debutta Antigone di Sofocle

Sabato 19 marzo alle ore 21.00 al Teatro comunale A. Massari di San Giovanni in Marignano va in scena l’Antigone di Sofocle. Un classico tra i Classici, Antigone, storia di ribellione, di lotta tra generazioni per affermare il diritto alle proprie scelte e l'umanità del vivere.

La nuova produzione di Teatro Europeo Plautino, dopo il successo della stagione estiva 2021, ritorna in un nuovo allestimento che debutterà al Massari e partirà poi per una tournée in oltre trenta città d'Italia fino a maggio. La proposta fa parte delle iniziative messe in campo per la Giornata della Donna. Per l’occasione sarà presente l'Amministrazione Comunale insieme alla Consigliera provinciale alle Pari Opportunità Barbara di Natale e alle referenti del Centro Antiviolenza Distrettuale Chiama ChiAma.