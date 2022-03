Al Tiberio "A White, White Day" e la versione restaurata di "Mullholand Drive" di David Lynch

Da giovedì 10 a domenica 13 marzo al cinema Tiberio di Rimini è in programma, in prima visione, il film A White, White Day (Segreti nella nebbia) di Hlynur Palmason con Ingvar Eggert Sigurðsson e Ída Mekkín Hlynsdóttir. Proiezioni ore 21, sabato anche e domenica anche alle ore 17, la proiezione di giovedì 10 marzo alle ore 21 è in versione originale con sottotitoli in italiano, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.

Il cineasta islandese Hlynur Pàlmason torna sul grande schermo con un’opera seconda ricca e articolata, premiata come miglior film al 37° Torino Film Festival. In una remota cittadina islandese, Ingimundur è un capo di polizia in congedo dopo la scomparsa della moglie in un inspiegabile incidente stradale.

Quando viene ritrovata una scatola con alcuni effetti personali della donna, Ingimundur inizia a sospettare che lei lo tradisse con un uomo del posto. Lentamente la ricerca della verità diventa ossessione e inevitabilmente l’uomo inizia a mettere in pericolo se stesso e i propri cari.

Martedì 15 alle ore 21 (proiezione in versione originale sottotitolata in italiano) e mercoledì 16 marzo alle ore 17 e alle ore 21, in versione doppiata in italiano (biglietto posto unico € 5), appuntamento con la versione restaurata di Mullholand Drive di David Lynch, nuovamente in sala su grande schermo per celebrare i vent’anni dalla prima uscita al cinema: è stato votato miglior film del 21° secolo in un sondaggio della BBC. È entrato nella classifica di “Sight & Sound” dei migliori 100 film della storia del cinema (unico titolo degli anni Duemila insieme a In the Mood for Love).

Mulholland Drive (premiato con l’Oscar per la miglior regia e al Festival di Cannes per la medesima categoria) compie vent’anni e per l’occasione torna al cinema in una nuova edizione 4K, per farci immergere ancora (o per la prima volta) nell’irresistibile immaginario di un film letteralmente infinito, nel mistero di una dimensione enigmatica dove i ruoli si invertono, ogni ordine logico è fallace, la realtà vacilla.

Mulholland Drive è un puzzle ammaliante e perturbante sullo sfondo di una Hollywood fabbrica di sogni e incubi. David Lynch conduce Naomi Watts, Laura Harring e gli spettatori nell’oscurità della notte e dell’ambiguità, lungo il crinale tra reale e onirico, noir e mélo, dramma e commedia, in un labirinto ipnotico e avvolgente che ad ogni nuova visione svela interpretazioni, illuminazioni e dettagli inediti. Perché vedere o rivedere Mulholland Drive al cinema, nel buio della sala, è sempre una prima volta: un’esperienza unica, immersiva e totalizzante.



L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.

Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it