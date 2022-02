Al Tiberio grande cinema e la bellezza dell’arte con “Illusioni perdute” e Van Gogh

Da giovedì 24 a domenica 27 febbraio, al Cinema Tiberio di Rimini è in programma, per la rassegna Meglio al Cinema, il film “Illusioni perdute” di Xavier Giannoli con Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Gérard Depardieu e Salomé Dewaels, tratto dal romanzo di Honoré de Balzac, candidato a 13 premi César 2022. Proiezioni ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, la proiezione di giovedì 24 febbraio alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.

Lucien è un giovane poeta in cerca di fortuna. Nutre grandi speranze per il suo futuro ed è deciso a prendere le redini del proprio destino abbandonando la tipografia di famiglia e tentando la sorte a Parigi sotto l’ala protettrice della sua mecenate. Rifiutato dalla società aristocratica parigina per le sue umili origini e la sua relazione pericolosa con la baronessa, si ritrova solo, senza un soldo, affamato e umiliato e cerca vendetta scrivendo articoli controversi. Nella Parigi tanto ambita, trova un mondo cinico dove tutto – e tutti – possono essere comprati e venduti.