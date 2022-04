Al via Cantiere Friends 2022, un laboratorio di arte urbana, social e teatro per giovani creativi

Dal 19 maggio al 23 giugno, in occasione della prima serata de “La Notte delle Streghe”, al Centro Giovani di San Giovanni in Marignano il Teatro Cinquequattrini organizza un percorso esperienziale di arte urbana-social-teatro rivolto ai giovani dagli 11 ai 19 anni. Si tratta di un laboratorio gratuito e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna LR 14/2008.

Le attività si svolgeranno dalle 15.30 alle 17. Il percorso terminerà con la realizzazione di un'opera pittorica da parte dei partecipanti in una parete pubblica e per l'occasione il gruppo dei giovanissimi (dagli 11 ai 19) si rappresenterà anche con una breve performance finale.