Al via gli InsoliTrekRimini, passeggiate nell'entroterra con incursioni teatrali

Dopo InsoliTouRimini, il progetto che propone visite guidate teatralizzate nel centro storico di Rimini, ideato nell'estate 2020 da Alexia Bianchi, organizzatrice di eventi, e Barbara Zaghini, guida turistica, per l'estate 2021 arriva anche l'InsoliTrekRimini una passeggiata nell’entroterra, tra i profumi e colori della natura, accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Alessia Ghirardi di RomagnaSlow.

InsoliTrekRimini parte giovedì 1 luglio partenza alle ore 17.00, ritrovo alle ore 16.45 nel parcheggio di fronte a Villa Des Vergers, via Monte l'Abbate 32. InsoliTrekRimini propone incursioni teatrali che sorprenderanno i camminatori durante il percorso, mentre Peter Gazzola racconterà curiose e affascinanti leggende del territorio. Peter Gazzola, riminese classe 1980, è un artista poliedrico, versatile ed eclettico, che si occupa di disegno, pittura, scultura, ceramica, fotografia, scrittura (www.gazzolapeter.com). La passeggiata si concluderà con un delizioso aperitivo al tramonto nell’incantevole cornice di Villa Des Vergers, la splendida dimora storica dal fascino esclusivo situata in San Lorenzo in Correggiano. La Villa è uno dei pochi esempi di architettura francese del periodo di Napoleone III, acquistata nel 1843 dal nobile parigino Marie Joseph Adolph Noël Des Vergers, famoso etruscologo e uomo di cultura che ne fece un punto di riferimento cosmopolita di intellettuali, artisti e politici del tempo.?InsoliTrekRimini offre l'occasione di scoprire in modo divertente e originale l'entroterra riminese in una modalità "inusuale", attraverso percorsi “insoliti”, passando attraverso i percorsi meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti, accompagnata da “incursioni teatrali” a sorpresa che coinvolgono i partecipanti in un’esperienza emozionante, che regala loro una “nuova visione” del nostro territorio. ??L'InsoliTouRimini prosegue tutti i mercoledì dell'estate 2021 in collaborazione con VisitRimini e il Comune di Rimini. A partire da mercoledì 30 giugno anticiperà anche le Shopping Night con l'apertura dei negozi del centro storico fino a tardi, animazioni ed eventi.????Info e prenotazioni tramite la pagina facebook ? bit.ly/InsoliTrekRimini. L'escursione è adatta a tutti. Durata del percorso 2 h ca. Si consiglia: abbigliamento comodo, almeno 1 litro di acqua a testa; voglia di lasciarsi sorprendere.? Prenotazione obbligatoria.