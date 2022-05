Al via il ciclo d’incontro “l’Africa in noi”

Venerdì 13 maggio alle ore 17 (Sala della Cineteca, Biblioteca Gambalunga), inaugura il ciclo di incontri “L’Africa in noi” con il primo appuntamento dal titolo “A sud di Lampedusa: l'Africa e le sue migrazioni” con Anna Maria Medici, storica e africanista. Africa con noi è organizzato per il secondo anno da Vite in transito odv, dall’Istituto storico di Rimini, dalla Biblioteca Gambalunga, da Margaret aps, con il contributo della Cooperativa sociale Cento Fiori, del Cinema Tiberio e con la collaborazione del Comune di Rimini. La migrazione africana verso l'Europa è comunemente vista come un'ondata di persone disperate, che fuggono dalla povertà e dalla guerra cercando di entrare in un El Dorado europeo. Tuttavia, spiegherà Anna Maria Medici, la realtà dei flussi africani racconta una storia differente. Per uno sguardo laico sui fenomeni in corso è necessario andare oltre il velo delle migrazioni percepite. La conversazione sarà introdotta da Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini e Mariolina Tentoni, presidente di Vite in Transito e coordinatrice della rassegna L’Africa in noi2, Confini di terre e di mare. Successivamente, verrà presentato il progetto Dimmi di storie migranti a cura di Patrizia Di Luca, Istituto Storico Rimini. Ingresso libero e gratuito