Al via il corso di scrittura per imparare a scrivere per blog e magazine online

Il Centro culturale Kas8 Factory organizza un corso di scrittura online, che sarà tenuto dall’autrice Anna Silvia Armenise. Articolato in quattro lezioni di un'ora e mezza, che si svolgeranno su piattaforma Zoom, il corso mira a fornire ai partecipanti conoscenze di base per produrre articoli di successo per blog e magazine online. Inoltre, gli iscritti potranno cimentarsi direttamente nella webzine del centro, “Riporto di uno”, diventando parte della Redazione. Tra gli argomenti trattati, vi saranno le conoscenze basilari di scrittura, le varie tecniche di comunicazione, la diversificazione delle tipologie di scrittura per la pubblicazione di articoli corretti e coerenti, adatti sia al web che alla carta stampata. Il corso è gratuito ed aperto a ragazzi dai 18 ai 29 anni, e la prima lezione è in programma martedì 25 gennaio alle 19.00. Per info e iscrizioni, è possibile consultare l’indirizzo www.kas8factory.com/prenotazioneservizi oppure inviare una mail a kas8factory@gmail.com.