Al via il corso per riconoscere erbe e funghi commestibili e tossiche

Con l’arrivo della primavera riprendono gli incontri e le uscite sul campo, per la ricerca e lo studio delle erbe, mangerecce e velenose organizzati dal Gruppo funghi ed erbe della delegazione A.M.B. “Battarra” di Rimini, nella sede di Via Marecchiese 293, al Circolo Parrocchiale di Spadarolo Dal 7 marzo, alle ore 21.00, inizia il Corso di lezioni sulle erbe commestibili e tossiche.

Questo il programma del corso:

Lunedì 07 Marzo "Erbe in cucina", relatrice Carla Boldrini

Venerdì 11 Marzo "Erbe tossiche”, relatore Alberto Capra

Lunedì 14 Marzo "Erbe aromatiche", relatore Lorenzo Fabbri

Venerdì 18 Marzo “Erbe e fitoterapia”, relatrice Sandra Garzanti

Lunedi 21 Marzo “Alberi e arbusti”, relatore Luca Baldazzi

Sono previste uscite sul campo guidate da esperti per l’osservazione e la raccolta di erbe, nelle domeniche del 13 e 20 Marzo, con partenza dalla sede di Via Marecchiese Seguirà poi, a partire da Venerdi 25 Marzo, il Corso di lezioni elementari sui funghi del nostro territorio. I Corsi di erbe e funghi sono organizzati con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini Dal 2019 per statuto le iniziative sono rivolte ai soci, ma chiunque può partecipare e iscriversi nell’occasione, e la tessera sarà valida per tutte le attività e le iniziative del Gruppo, sia per i funghi che per le erbe Gli incontri si terranno nella Sala del Circolo parrocchiale, in Via Marecchiese 293. Obbligatori green pass e uso di mascherine