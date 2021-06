Al via il piccolo festival dei burattini cinque serate con Pane e Burattini

Pane burro e burattini, il Piccolo festival di Burattini animerà le serate di Misano Adriatico per la gioia di piccoli e grandi con numerosi appuntamenti. PaneBurro&Burattini è organizzato da Arcipelago Ragazzi, ideati da Fratelli di Taglia con il sostegno del Comun



Si parte mercoledì 23 giugno alle 21.30 con “Celestino Principe” della Compagnia Nasinsù nello spettacolo di Burattini a Guanto in Baracca al Centro di quartiere, a Santamonica, via Giacomo Puccini. Gli spettacoli proseguiranno il 7 luglio alle 21.30 con “Nonna e la volpe” di Vladimiro Strinati, spettacolo di Burattini a Guanto in Baracca al Centro di quartiere, a Misano Cella, Piazza Galileo Galilei.Il 16 luglio, ore 21.30, torna la comagnia Nasinsù con “Superchef, sfida all’ultimo ingrediente” a Misano Monte in via Enrico De Nicola. Il 28 luglio, ore 21.30 a Scacciano in piazza Malatesta. sarà la volta del Mulino di Amleto teatro con lo spettacolo d'attore-cantastorie con pupazzi dal titolo “Esopopea…favolose avventure con Tettix e Murmex”. L’11 agosto, ore 21.30, i burattini di Mattia porteranno al Villaggio Argentina in piazza Pio X, lo spettacolo dal titolo “Fagiolino e il rapimento della principessa Gisella”. Ingresso libero. Al termine di ogni spettacolo, i comitati organizzeranno un piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti. In caso di maltempo i Comitati organizzeranno un piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti. Posti limitati e contingentati da disposizioni anti-covid19.