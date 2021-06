Al via “Il Salotto del Vino” tre serate per scoprire le cantine della Romagna

Al via da venerdì 2 luglio l'appuntamento con “Il Salotto del vino”. Tre serate all'insegna del buon vino per scoprire, conoscere e valorizzare le cantine della Romagna. Organizzate da “Il Gatto sull’Albicocco”, nuovo ristorante ubicato nel cuore del centro storico di Rimini, le tre serate vedranno la presenza di altrettanti vignaioli della Romagna. Si parte il 2 luglio con Davide Bigucci della Cantina Podere Vecciano di San Clemente, per proseguire il 16 luglio con Andrea Pasini dell’Azienda Agricola Biologica Fattoria del Piccione di San Savino. Questo primo ciclo si chiuderà giovedì 29 con Tenuta Santa Lucia di Mercato Saraceno. Venerdì 2 Luglio con Cantina Podere Vecciano, venerdì 16 luglio con cantina Fattoria del Piccione e giovedì 29 luglio con Tenuta Santa Lucia.

Durante la prima serata, che si apre alle 20.00, in collaborazione con la Cantina Podere Vecciano, è previsto un menu con vini in abbinamento a 4 portate. Ogni vino verrà “raccontato” dal vignaiolo. Un momento di parole e degustazione alla scoperta dell'azienda e della produzione. Un format, quello pensato dal piccolo e raffinato ristorante riminese, nato per valorizzare il territorio e in linea con concept del locale il cui nome, “Il Gatto sull’Albicocco”, trae spunto da una poesia di Tonino Guerra. “È anche la poesia dalla quale Federico Fellini trasse ispirazione per la scena di Amarcord, con il nipote matto arrampicato sull’albero a urlare ‘Voglio una donna!’ – aggiungono Simona e Luca – Abbiamo deciso di chiamare in questo modo il nostro ristorante per omaggiare questi due artisti che proprio qui hanno visto i natali e hanno fatto conoscere la ‘romagnolità’ in tutto il mondo. Con questo nome vogliamo dunque fare una dichiarazione d'amore alla nostra terra e alle nostre radici”.

“Il Salotto del Vino” ha posti limitati, la prenotazione è obbligatoria al numero: 393334755915 +390541336641 info@ilgattosullalbicocco.it