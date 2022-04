Al via in biblioteca un ciclo di incontri dedicati a genitori, educatori e nonni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Corpo, mente e diritti naturali dei bambini e delle bambine: inizia alla Baldini un mese di eventi dedicati a genitori, insegnanti, educatori e nonni organizzati da Fo.Cu.S., Centro per le Famiglie e Fulmino Edizioni. “Il valore del corpo e movimento nello sviluppo del bambino” è il titolo del primo appuntamento in programma giovedì 7 aprile alle ore 21. Nel corso della serata, l’autrice Giuliana Pento dialogherà con la psicomotricista Francesca Fontana e presenterà il suo libro “Al nido con il corpo” (Filmino, 2021). Nel pomeriggio si sabato 9 aprile alle ore 17 si parlerà invece del manifesto di Gianfranco Zavalloni “I diritti naturali di bambine e bambini” a cui è ispirato il nuovo libro di Mario Turci, che dialogherà con Stefania Fenizi e Roberto Papetti. Fino a sabato 23 aprile alla galleria Baldini è inoltre possibile visitare la mostra “Sulle orme di…” che raccoglie le opere grafiche degli alunni del 1° circolo didattico di Santarcangelo che hanno reinterpretato le opere degli artisti santarcangiolesi. Per informazioni e prenotazioni: 0541/356.299 – biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it.