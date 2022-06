Al via l’estate dei musei cittadini con Casa Rossa, radio d’epoca, Torre Saracena e la mostra “Noi”

Martedì 14 giugno a Bellaria Igea Marina aprono i musei cittadini per la stagione estiva, che resteranno fruibili continuativamente sino al 10 settembre. Dopo due anni, caratterizzati da allestimenti estivi “esterni”, riaprono al pubblico i locali interni del Museo La Casa Rossa di Alfredo Panzini. Per tutta l’estate Casa Rossa accoglierà la mostra “I giorni del sole e del grano. Il pennino e la vanga”, accompagnata dall’esposizione “Laggiù sulla riva del mare” realizzata nella principale delle pertinenze del complesso, ovvero Casa Finotti; Casa Finotti che accoglie anche, ad integrazione degli allestimenti, alcuni modellini di imbarcazioni storiche. Entrambe sono state ideate e realizzate da Claudio Ballestracci e Maria Gregorio e saranno visitabili tutte le sere dalle 21.00 alle 23.00, esclusa la domenica. Nella serata del 14 giugno avverrà una sorta di taglio del nastro per le nuove esposizioni, con la presentazione e l’inaugurazione dei nuovi allestimenti a partire dalle 20.45, con Maria Gregorio, Claudio Ballestracci e la partecipazione di Pier Paolo Paolizzi. Seguirà, sempre presso il complesso museale, alle 22.00 il recital poetico musicale "Io, Clelia", rappresentazione teatrale incentrata sulla figura di Clelia Gabrielli, moglie di Alfredo Panzini. Un monologo scritto ed interpretato dall'attrice santarcangiolese Liana Mussoni, che sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Fabrizio Flisi. Sempre martedì 14 giugno sarà il primo giorno di apertura anche per la Torre Saracena – il cui parco è impreziosito da barche, vele e strumenti della marineria storica - che accoglie il Museo delle Conchiglie, e per il Museo delle Radio d’Epoca – radio che di recente sono state oggetto di trattamenti conservativi e antitarlo - di piazzale Gramsci; fruibili tutti i giorni tranne la domenica, dalle 20.30 alle 23.00, entrambi i poli culturali prevedono per settembre aperture straordinarie in occasione della Festa della Piadina. L’offerta museale cittadina si completa infine con il “Noi - Museo della Storia e della Memoria di Bellaria Igea Marina”, che trova spazio al Vecchio Macello di via Ferrarin accogliendo anche una sezione archeologica: sarà aperto sino al 10 settembre, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 20.30 alle 23.00.