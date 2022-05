Al via la prima edizione di “Asdriatico, sull'onda dello sport”

Mercoledì 1 giugno e giovedì 2 giugno dalle 9.30 alle 18.30 in piazzale Boscovich a Rimini si terrà Rimini la prima edizione di “Asdriatico, sull'onda dello sport”. Per due giorni piazzale Boscovich diventa la sede di sette federazioni, associazioni e istituzioni per avvicinare la pratica di diverse discipline sportive. Sarà l'occasione per conoscere meglio e provare gratuitamente numerose discipline del mare, e applaudire spettacolari dimostrazioni di campioni e istruttori. L'iniziativa, inoltre rientra nella Giornata Nazionale dello sport, l'occasione con la quale i singoli comuni in collaborazione con il CONI e le società sportive, aprono l'attività oltre che nelle palestre e nelle piscine, anche nelle piazze e nei luoghi molto frequentati. Per poter coinvolgere i ragazzi delle scuole e far conoscere loro discipline nuove ed entusiasmanti, il CONI dell'Emilia Romagna ha accolto la proposta di Rimini di diventare la location centrale degli sforzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano regionale per festeggiare nel migliore dei modi questo avvenimento. Queste le sette discipline che saranno presenti nella due giorni riminese: Canoa Kayak, sulla spiaggia saranno posizionate alcune imbarcazioni e verrà spiegato ai ragazzi il loro funzionamento con un mini corso a secco e con alcune esibizioni in mare. Nel pomeriggio sarà possibile provare anche in acqua le imbarcazioni.

Motonautica, i bambini potranno salire su gommoni presenti sulla spiaggia mentre alcuni istruttori si esibiranno in mare.

Canottaggio, saranno presenti sulla spiaggia due Coastal Rowling, imbarcazioni larghe 10 metri per farle provare ai ragazzi.

Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), metterà a disposizione quattro aree nelle quali sarà possibile provare diverse tecniche di pesca: il lancio tecnico, il laboratorio di pesca magnetica, la pesca simulata e la pesca sportiva roubasienne (una canna lunga 12 metri).

Fin (Federazione nuoto), svolgerà lezioni teoriche di salvamento e alcune dimostrazioni in mare con la presenza di due cani abilitati al salvataggio in mare.

Sci nautico, i tecnici federali saranno presenti con gazebo sulla spiaggia e proietteranno video dimostrativi. Previstre alcune dimostrazioni di atleti in mare.



Inoltre saranno protagonisti dell'evento anche gli uomini e le donne della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza con alcune imbarcazioni sulle quali i presenti potranno salire per capirne le funzioni operative. Sarà presente, inoltre, la Fondazione Cetacea che utilizzerà la giornata per la sempre emozionante liberazione in acqua di una tartaruga curata. Infine, nello spazio Conad si potrà giocare ad un Monopoli 10X10 nella versione Rimini, ovvero, lo stradario della città. Nella mattinata del primo giugno Conad offrirà la merenda di metà mattina a tutti gli studenti che saranno presenti. Su piazzale Boscovich saranno organizzati gazebi informativi di diverse associazioni di volontariato come la Croce Rossa, che offrirà l'assistenza sanitaria, AVIS, AIDO, ADMO, AIL, LILT e Protezione Civile. La giornata, che gode del patrocinio del Comune di Rimini, dell'Ufficio Scolastico Regionale, del Panathlon di Rimini e la collaborazione tecnica del Club Nautico Rimini, prenderà il via con il taglio del nastro davanti alle autorità e alcune centinaia di ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Rimini e dintorni.