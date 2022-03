Al via la rassegna “Colazione in Musica” al Museo Archeologico

Domenica 3 aprile al Museo Archeologico di Verucchio parte la rassegna Colazione in Musica, tre domeniche mattina per gustare una deliziosa colazione e ascoltare buona musica dal vivo, sotto la direzione artistica di Davide Tura, noto compositore e pianista.

L’appuntamento è alle ore 9.30 al Museo Archeologico per la ricca colazione preparata dall’Oste del Castello, dimora storica nel cuore di Verucchio che per l’occasione si sposterà al Museo, nelle sale dell’antica chiesa di Sant’Agostino. Dalle ore 10.30 avrà inizio la mattina in musica, con grandi interpreti e concertisti, che affronteranno repertori conosciuti ed emozionanti insieme a vere e proprie gemme di rara bellezza.

Domenica 3 aprile è dedicata a “La grande Musica per un’intera orchestra d’Archi”, con la rinomata Orchestra da Camera di Rimini che arriva a Verucchio per suonare le musiche di Grieg, Pärt, Puccini, Mozart. Dopo i successi dell’Opera Don Pasquale di Donizetti presso il Teatro Amintore Galli di Rimini. Un’orchestra di veri professionisti d’archi, dal violino alla viola, dal violoncello al contrabbasso, diretti dal giovane Maestro Stefano Pecci.?

Domenica 10 aprile va in scena la “Fisarmonica solista” di Giacomo Rotatori con le melodie delle colonne sonore più famose rielaborate in chiave jazzistica e virtuosistica, da Morricone a Piazzolla fino a Bacalov. Giacomo Rotatori è un fisarmonicista marchigiano tra i più famosi e talentuosi di tutta Italia della sua generazione, vanta grandi collaborazioni e un rapporto speciale con il Maestro e amico Simone Zanchini. Spazia dal repertorio classico al folkloristico come il tango argentino e recentemente si è esibito con il quartetto della Scala di Milano.?

L’ultimo appuntamento è fissato per domenica 24 aprile insieme a Davide Tura e al suo pianoforte. Sarà insieme ad un Trio composto da altri due professionisti, Andrea Costa al Violino e Veronica Conti al Violoncello. Due grandi solisti che suonano rispettivamente con i Quintorigo e Federico Mecozzi Band. Il Tura-Trio farà rivivere una musica emozionale e contemporanea, presente nell’immaginario di tutti noi ascoltatori: le musiche di Bosso, Sakamoto e Richter. ?

Colazione in Musica ha un costo a persona di € 15. La prenotazione è obbligatoria. ?Per info e prenotazioni 0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net Gli orari di apertura del Museo Archeologico sono i seguenti: fino al 31 marzo mercoledì e venerdì 9-13 / sabato e domenica 10-18 dal 1 aprile tutti i giorni 10-18