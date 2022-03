Al via la Rassegna concertistica per beneficenza a favore dei bimbi del reparto oncologico

Da domenica 6 marzo l’Istituto Musicale Gaspare Tirincanti presenta al Palazzo del Turismo di Riccione la quinta edizione della Rassegna concertistica di beneficenza con quattro appuntamenti musicali a sostegno delle attività dell’AROP-Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica impegnata da anni sul territorio per assistere i bambini e le famiglie nei percorsi di cura e terapia.

Domenica 6 marzo alle ore 17:30 apre la rassegna il Concerto sinfonico corale del Coro lirico Città di Rimini e dell’Orchestra da Camera di Rimini con la partecipazione del soprano Caterina Tonini e del tenore Gian Luca Pasolini.

Giovedì 10 marzo alle ore 21 salgono sul palco del Palazzo del Turismo gli allievi dell’Istituto musicale parificato G. Lettimi di Rimini con il concerto Gli accademici in musica.

La terza serata è dedicata al Recital pianistico della giovane talentuosa musicista Monica Zhang, vincitrice del XVII Concorso Pianistico Città di Riccione. Chiude la rassegna musicale, domenica 13 marzo alle ore 20:30, l’esibizione dei vincitori del XIX Concorso Pianistico Città di Riccione Edizione 2022, in programma dall’11 al 13 marzo e riservato a giovani musicisti europei. La serata vede la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Laura Brioli e dei musicisti Mario Marzi e Massimiliano Rocchetta. L’iniziativa, che coinvolge le realtà musicali del territorio provinciale insieme ad alcuni musicisti riccionesi, rappresenta il percorso formativo e musicale dell’Istituto Gaspare Tirincanti e si inserisce nel ricco calendario di iniziative del Centenario di Riccione comune autonomo. Ingresso ad offerta libera