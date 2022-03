Al via “La Riccionese” per il Centenario di Riccione con Nicola Porro, Davide Riondini, Paolo Cevoli

Attualità, sanità, scuola, giovani e cultura saranno i temi della rassegna “La Riccionese – Conversazioni e contemplazioni” che nell’anno del Centenario del Comune di Riccione coinvolgerà i cittadini in quattro importanti eventi pubblici con una serie di incontri pubblici, riflessioni e spunti di dibattito sulle grandi questioni della vita contemporanea Il primo incontro apripista della rassegna sarà mercoledì 16 marzo al Palazzo del Turismo, alle ore 21, il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro e il poeta e scrittore, nonché curatore della rassegna, Davide Rondoni in dialogo con il condirettore de Il Resto del Carlino, Beppe Boni. Il talk dal titolo “Urgenza della libertà” sarà occasione per affrontare tematiche di grande attualità a partire dalla libertà di stampa e d’informazione e del mestiere dei giornalisti, sentinelle in prima linea per fare luce e accertare verità a difesa della democrazia. Il 22 marzo si parlerà di sanità attraverso un focus inedito sull’ospedale Ceccarini e i suoi medici assieme al comico e attore Paolo Cevoli e Ausl Romagna alla sala Concordia del Palacongressi, ore 21.00. Scuola e giovani saranno i temi centrali del terzo appuntamento del 2 aprile con lo scrittore Alessandro D’Avenia e Davide Rondoni al Palacongressi, alle ore 21.00 fino ad arrivare all’appuntamento dell’8 maggio alle 18.00 nella splendida cornice della Chiesa Mater Admirabilis con un progetto artistico originale dedicato al Centenario di Pier Paolo Pasolini che vede la partecipazione di Davide Rondoni, Maria Laura Palmieri, Michele Fabbri ed Ensamble Amarcanto, diretto da Laura Amati.