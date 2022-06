Al via la stagione degli eventi a Viserba con il primo mercatino estivo

Martedì 7 giugno, a Viserba inizia la stagione degli eventi gestiti dal Comitato Truistico con le bancarelle della “Sagra degli artigiani, antiquari e collezionisti”. A partire dalle ore 19 la centrale piazza Pascoli sarà animata dagli ambulanti che proporranno le loro creazioni ai curiosi e agli appassionati. L'evento si ripeterà ogni martedì sera per tutta l'estate. Il calendario del Comitato Turistico si presenta anche quest'anno di grande interesse: serate di cabaret, musica di vari generi, cinema in piazza, danza, circo, giocolieri per un'estate di festa.