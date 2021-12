Al via le premiazioni del concorso “Il Novello dell'Emilia-Romagna”

Domenica 12 dicembre, alle 15 nella cornice della Sala Clementina di via Roma a Montegridolfo si svolgerà la premiazione del ventiseiesimo concorso “Il Novello dell'Emilia-Romagna” e concerto del duo Neri-Costantini. Ben 56 partecipanti provenienti da tutta la Regione e 70 campioni in gara. Montegridolfo si conferma anche quest'anno uno delle capitali dell'olio extravergine d'oliva. Giunge a conclusione l'edizione 2021 (la XXVI) del concorso “Il Novello dell'Emilia-Romagna”, organizzato dal Comune di Montegridolfo con il prezioso supporto della Pro Loco, di O.L.E.A. (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) e con la collaborazione di A.R.P.O. Emilia-Romagna. Una importante vetrina riservata ai produttori e ai migliori oli extravergini della Regione, pensata e voluta con l’intento di valorizzarne le proprietà salutistiche, organolettiche e qualitative. La premiazione del concorso sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, in cui non mancheranno momenti conviviali, di cultura e di intrattenimento musicale. Il pomeriggio si aprirà infatti con il concerto del duo composto da Niccolò Neri (chitarra classica) e Giulia Costantini (soprano). Seguirà quindi la conferenza del professor Leandro Ventura (Ministero della Cultura, ICPI – Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale) che terrà sul tema del lavoro in agricoltura e dell’olio, anche come elemento della “dieta mediterranea” riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Quindi la premiazione entrerà nel vivo con la consegna dei riconoscimenti: i premi “Il Novello dell'Emilia-Romagna”, “Il Novello della Romagna”, L'oro della Valconca”. Chiuderà la giornata il ricco buffet offerto dalla Pro Loco di Montegridolfo. La cittadinanza è invitata a partecipare.