Al via le premiazioni del Primo Premio Nazionale Lirica Luciana Palombi

Domenica 21 novembre ore 21,15 al Teatro Pazzini di Verucchio la Compagnia Fratelli di Taglia nell’ambito delle sue iniziative e progetti speciali presenta la serata finale del Primo Premio Nazionale Lirica Luciana Palombi, ideato da Claudia Palombi. Un concorso rivolto ad aspiranti cantanti liriche, finalizzato alla promozione dei percorsi professionali e di ricerca delle donne nell’ambito del belcanto. Un premio tutto al femminile, per ricordare il noto mezzosoprano e i suoi cinquanta anni sui palcoscenici italiani ed esteri. Ideato da Claudia Palombi, il premio è nato dalla volontà di ricordare il mezzosoprano Luciana Palombi nella sua interezza e dall’intento di dare seguito alla sua generosità nel trasmettere la tecnica del belcanto e l’arte scenica a giovani artiste. È rivolto a donne che aspirano a cantare nei teatri, con la tecnica all’italiana. Alla vincitrice della serata, verrà assegnato un attestato con il Premio speciale del pubblico. Le cinque finaliste otterranno tutte un master individuale di belcanto gratuito, e una di loro, la vincitrice a fine percorso, avrà l’opportunità di esibirsi in uno spettacolo teatrale. La serata sarà arricchita da ospiti e performances: un numero in esclusiva per la serata, di danza aerea, con l'angelo volante Irina Dainelli e il tenore Mauro Montanari delizierà i presenti con alcuni celebri brani del suo repertorio. Madrina del premio è il soprano Daniela Mazzucato?La giuria giudicante è composta da: Max René Cosotti – tenore; Simonetta Chiaretti – soprano e insegnante di canto; Patrizia Gentile – soprano e insegnante di canto; Daniela Bertozzi – Mezzosoprano; Monica Boschetti – pianista, soprano e didatta; Alessandra Carmen Rocco – contralto, docente di canto e di musica; Mauro Montanari – tenore.

Ingresso libero ad invito o prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti