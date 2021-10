Al via Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidianacom e ospitata dalla Sala Teatro del Centro Sociale di Poggio Torriana (via Costa del Macello, 10).

L’apertura della rassegna è affidata alla compagnia di Daniele Timpano ed Elvira Frosini che domenica 31 ottobre alle 17.30 presenta “Acqua di colonia - prima parte Zibaldino africano”, spettacolo finalista al Premio UBU 2017 come migliore novità drammaturgica italiana.Il colonialismo italiano. Una storia rimossa e negata, che dura 60 anni, inizia già nell'Ottocento, ma che nell'immaginario comune si riduce ai 5 anni dell'Impero Fascista. Cose sporche sotto il tappetino, tanto erano altri tempi, non eravamo noi, chi se ne importa. È acqua passata, acqua di colonia, cosa c'entra col presente?

Eppure ci è rimasta addosso come carta moschicida, in frasi fatte, nel nostro stesso sguardo e in una serie di luoghi comuni che vengono ripercorsi in questa prima parte dello spettacolo Acqua di colonia. Vista dall'Italia, l'Africa è tutta uguale, astratta e misteriosa come la immaginavano nell'Ottocento; Somalia, Libia, Eritrea, Etiopia sono nomi, non paesi reali, e comunque “noi” con “loro” non c'entriamo niente; gli africani stessi sono tutti uguali. E i profughi, i migranti che oggi ci troviamo intorno, sull'autobus, per strada, anche loro sono astratti, immagini, corpi, identità la cui esistenza è irreale: non riusciamo a giustificarli nel nostro presente.

Elvira Frosini e Daniele Timpano sono autori, registi e attori della scena contemporanea italiana che dal 2008 condividono il percorso artistico. Nei lavori prodotti portano sul palcoscenico i loro corpi che decostruiscono e incarnano le narrazioni della Storia, analizzando le derive antropologiche della società a partire da un vasto materiale di riferimenti, dall’accademico al popolare, che costituiscono l'immaginario e la coscienza contemporanei.



Intero € 10, ridotto € 8. Info e prenotazioni: 327 119 2652 (anche Whatsapp). Ingresso soggetto a limitazioni in conformità con le disposizioni a contrasto della diffusione del Covid-19. Prossimo appuntamento domenica 14 novembre (ore 17.30): Gioia Salvatori in Cuoro.

