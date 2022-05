Al via Stupido Hotel Show, 5 coppie e agli 8 single in diretta streaminig 24 ore su 24

E’ tutto pronto per la partenza dello Stupido Hotel Show, la vacanza di 5 giorni a 1 euro a notte che il direttore dello Stupido Hotel di Rimini Fabio “Siva” offrirà dal 2 al 29 giugno alle 5 coppie e agli 8 singoli/e che hanno accettato di trascorrerla in diretta streaming 24 ore al giorno. L’appuntamento con il reality n.i.p. (not important people) dell’estate riminese è dalle 15 di giovedì sul sito internet, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul canale Twitch dello Stupido Hotel per la diretta 24 ore su 24 senza alcuna interruzione, e sul profilo Instagram dello Stupido Hotel per gli highlights, con il commento di Sabrina Bertaccini.?Per moltiplicare le opportunità di seguire e di commentare lo Stupido Hotel Show, però, ciascuno dei protagonisti avrà comunque libero accesso ai propri social.?Ogni lunedì, la coppia o il/la singolo/a che il pubblico avrà maggiormente apprezzato (le modalità di voto verranno spiegate e ricordate nel corso del reality) sarà protagonista anche della “sfida” successiva.??I protagonisti delle prime cinque giornate, fino a lunedì 6 giugno, saranno:?- Jhonny Puttini, 30 anni, arbitro di wrestling ed ex telecronista della medesima disciplina (conosciuto anche per le sue partecipazioni ad Avanti un altro e Tu si que vales), e Santhel della Sale, 30 anni, artista e fotografa di wrestling, di Bovolone, in provincia di Verona?- Policarpo “O’ principe” Crisci, 47 anni, cameriere al ristorante “La lucciola” di Biella e maratoneta, già concorrente di X-Factor nella categoria dei talenti incompresi (2008) e special guest di MelaCantoTalent (2022), di Ponderano, e originario di Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza?- Stefano Mariani, 20 anni, giocatore di basket, di Montesilvano (Pescara)??e le tre new entries

- Luna Tsuki, 22 anni, modella, stilista e ballerina, di Tokio

- Nausicaa Di Fazio, 29 anni, titolare una società di sicurezza e investigazione privata, di Milano, di origini pugliesi e siciliane. «Ho scelto di partecipare a questo reality per mettermi in gioco. Quest’anno, la mia vita la sto vivendo tutta con un punto di domanda... forse sarò in crisi per i famosi 30 anni che compierò... e questa per me è un occasione da vivere e magari per reinventarmi per un qualcosa di nuovo nella mia vita»