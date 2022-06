Al via "Un teatro per i ragazzi" per tutti i bambini e tutte le famiglie della Valmarecchia

Al Teatro Aperto parte la nuova edizione di “Un teatro per i ragazzi” organizzata dal Comune di Poggio Torriana con la collaborazione artistica e culturale di Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Il primo appuntamento con la rassegna è venerdì 24 giugno alle ore 21 con la pièce di Accademia Perduta/Romagna Teatri “Il lungo viaggio del coniglio Edoardo”, uno spettacolo poetico e avventuroso, interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola e diretto da Claudio Casadio.

Come nella migliore tradizione fiabesca e letteraria, lo spettacolo si sviluppa sul tema del viaggio, formidabile motore di crescita e maturazione. In questo caso un viaggio anche dentro e attraverso i sentimenti, verso la consapevolezza che l’amore ricevuto non è né scontato né dovuto, ma va conquistato e ricambiato.

Edoardo è un coniglio di porcellana molto fortunato. Vive in una bella casa, è amato e coccolato dalla sua padroncina, una bambina di nome Violetta, ed è viziato dai genitori di lei, alla stregua di un vero coniglio. Poiché si ritiene una creatura eccezionale, ad Edoardo sembra tutto dovuto, amore e premure, ma uno sfortunato viaggio in crociera sconvolgerà per sempre la sua comoda vita. Precipitato in acqua dal parapetto della nave, sprofonda giù, e quando si crede ormai perduto resta impigliato nella lenza di un pescatore che lo porta a casa dalla moglie. Questa sarà la prima “adozione”: gli viene cambiato nome ed identità, diventa Susanna e per un po’ ritrova il piacere di una casa e degli affetti. Ma la vita ha in serbo per lui altre perdite e altri ritrovamenti. Gettato in una discarica, sarà adottato da un vagabondo, che lo chiamerà Martino e con cui viaggerà a lungo; costretto in seguito a lavorare come spaventapasseri, sarà liberato da un ragazzetto, orfano e solo come lui e per un po’, col nome di Gegè, condividerà con lui un pezzo di strada e di vita. Dopo un brutto incidente, finirà con la testa rotta sul bancone di un negozio di bambole antiche. Riparato e riportato al suo antico splendore di coniglio di “eccellente fattura”, aspetterà a lungo esposto sullo scaffale che qualcuno lo venga a comprare. Ma a Edoardo non interessa essere comprato. La vita lo ha messo a dura prova: ha conosciuto l’amore e più volte l’ha perduto ed ora non gli importa più di nulla. Qualcuno alla fine verrà. Il cerchio si chiuderà ed Edoardo tornerà a casa.

Il lungo viaggio del coniglio Edoardo è uno spettacolo di narrazione e animazione, con musica suonata dal vivo.

La rassegna proseguirà venerdì 22 luglio con Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti. Pubblicata per la prima volta nel 1936, la favola di Ferdinando, il giovane toro che preferisce il profumo di un fiore alla violenza della corrida, suonò a molti come una nemmeno troppo velata metafora pacifista. Un messaggio potente, che contrapponeva in modo ironico e paradossale l'umanità del toro e la bestialità della violenza e della guerra.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna si terrà venerdì 19 agosto con Il tenace soldatino di stagno e altre storie della compagnia Il Baule Volante. Lo spettacolo rappresenta un percorso, articolato su 3 racconti, sul tema della diversità. Un argomento complesso e attuale, affrontato attraverso storie che possano mostrarlo sotto molteplici aspetti. Ma che soprattutto possano appassionare e coinvolgere, commuovere e divertire. E alla fine i 3 racconti portati in scena sono, guarda caso, molto “diversi” tra loro!

Biglietti: gratuito per bambini fino ai 10 anni; 5 euro per over 10 e adulti. La biglietteria del Teatro Aperto aprirà alle ore 20 delle sere di spettacolo. La rassegna si svolgerà nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19 che saranno in vigore.



www.accademiaperduta.it