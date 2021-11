Al VIillaggio music fest arrivano i Jumboreel

Venerdì 19 novembre terzo appuntamento al Villaggio Music Fest de Il sabato del Villaggio di Torriana con i Jumboreel, ovvero Luca Virga, Marco Rocchi e Alex Magnani che ci faranno danzare sulle note di un vero folk d’autore di chiara matrice irlandese.

I Jumboreel nascono nel 2014 da un'idea di Luca Virga con l'intento di proporre un sano folk'n'roll irlandese, movimentato e coinvolgente, con un sound interamente acustico. Immediatamente prende forma il nucleo di base, con il violinista Marco Rocchi. I due cominciano ad appassionarsi sempre di più, a cercare brani meno conosciuti ma comunque con attitudine "irish".

Dopo alcuni cambi di formazione repentini, si è arrivati alla formazione finale con l'ingresso del percussionista Alex Magnani, che ha dato un ulteriore impulso creativo alla band. Insieme, dopo varie proposte, hanno deciso di non ampliare ulteriormente il nucleo del gruppo, ma di sfruttare al massimo le capacità polistrumentistiche di tutti e tre i componenti, creando così un sound e uno spettacolo innovativo e originale. La band ora ha numerosi live all'attivo, sia nei locali che in veste di buskers, esibendosi per strada in maniera più cruda ma mantenendo sempre il proprio sound inalterato. Nel 2015 i Jumboreel pubblicano il loro primo EP “Jumboreel”, registrato in casa e distribuito in copia fisica ed anche su Spotify ed Apple Music. Sul finire del 2016, oltre alla consueta attività live, cominciano la stesura di pezzi inediti con l’obiettivo di realizzare il loro primo album, che vede la luce nel luglio 2017. Intitolato “Terramare”, il disco è stato registrato presso Atomic Studio e prodotto da Enrico Zavalloni (produttore e tastierista per Enri Zavalloni e Mike Patton nel progetto “Mondo Cane”). L’album contiene 9 tracce di folk alla Jumboreel, con influenze irish e celtiche inserite in un contesto di folk nostrano. Per info e prenotazione tavoli: Il Sabato del Villaggio, Torriana RN

Info & prenotazioni: +39 327 9709248 info@ristoranteilsabatodelvillaggio.it