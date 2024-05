“Alba on air”: sabato e domenica la diretta radiofonica dai Giardini dell’Alba

Sabato 1 giugno e domenica 2 si accende la musica ai Giardini dell’Alba (viale Cilea) con Alba on air, il primo appuntamento del palinsesto di eventi a cura dell’Associazione Riccione Alba e del Comitato Promoalba-Via Dante che verrà svelato nel corso dell’estate. Alba on air è una diretta radiofonica con la regia mobile di Radiovetrina e Ricky Dee Jay: musica, interviste e tanto divertimento a partire dalle 11 di sabato 1 giugno e domenica 2. Alba on air è un’iniziativa a cura dell’Associazione Riccione Alba in collaborazione con il comitato Promoalba-Viale Dante e gode del patrocinio del Comune di Riccione. Informazioni: Iat tel. 0541 426050