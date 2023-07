"Albe in controluce": appuntamento al sorgere del sole con i concerti sulla spiaggia

Il respiro del mare d’estate si accorda con i suoni di uno degli appuntamenti più amati e seguiti del palinsesto di Riccione, Albe in controluce. Concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione, che, ogni domenica dal 2 luglio al 13 agosto, rappresentano l’anima progettuale dell’intera programmazione, simbolo stesso della narrazione della città che negli anni ha saputo consolidare un evento artistico unico, di respiro internazionale e di alti contenuti progettuali ed emozionali. La rassegna, attesa e amata da turisti e residenti, è divenuta cifra identitaria dell’estate adriatica. Grandi artisti della scena musicale si esibiscono in quel tempo sospeso in cui l’incanto del mare è accarezzato dalle prime luci del sole, i concerti a cielo aperto, in riva all’Adriatico, restituiscono un’atmosfera unica e offrono a tutti l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile. Una serie di eventi speciali, pensati per ogni tipo di sensibilità, per generazioni diverse, ma unite da un comune amore per la musica.

Tra i protagonisti in un palinsesto ancora in via di definizione: Cricca, Alan Sorrenti, Angelica, Nino Buonocore, Simone Cristicchi e Ghemon. La rassegna è promossa, curata e organizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Riccione in collaborazione con Cooperativa Bagnini Riccione e con gli operatori balneari.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Il programma :