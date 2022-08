"Albe in controluce" saluta il sorgere del sole e dell'estate con la voce di Luca Barbarossa

La rassegna "Albe in controluce" conclude il tour musicale itinerante per le spiagge illuminate dai primi raggi di luce con il nuovo concerto di Luca Barbarossa, #Nonperdertinientetour, domenica 28 agosto (ore 6:15) presso la zona di spiaggia 128.



Luca Barbarossa torna live con il Non perderti niente tour. Il 13 aprile 2021 è stato pubblicato "Non perderti niente" (Mondadori 2021), il romanzo autobiografico di Luca Barbarossa, un libro che racconta un percorso di vita fatto di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati. Il 4 settembre dello stesso anno, alla Cavea dell’auditorium di Roma, "Non perderti niente" è diventato un racconto suonato, un concerto autobiografico dove la musica è la cornice di una vita dedicata in gran parte a quest’arte e alla chitarra, fedele compagna di viaggio. Quest’anno, quell’unico concerto autobiografico si moltiplica in un tour, con nuovi appuntamenti estivi in giro per l’Italia, prodotti e organizzati da Otr live.

A Riccione, Luca Barbarossa arriva domenica 28 agosto, nella cornice unica della spiaggia e del mare che prendono forma con i primi raggi del sole, in un’atmosfera speciale, dove quel racconto in musica si fonde con i colori, i suoni e le suggestioni del mare.

Il cantautore romano ha da poco pubblicato anche un nuovo singolo suonato e cantato insieme agli Extraliscio.

Albe in Controluce, i concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione è un progetto, ideato, promosso e organizzato dal Comune di Riccione, frutto di un lungo percorso di ricerca e programmazione, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Riccione e gli operatori balneari.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.