Albe in Controluce con Filippo Graziani, Tommy Graziani e Francesco Cardelli

I concerti delle Albe in Controluce resteranno sulla spiaggia di Riccione anche con l'introduzione del green pass a partire dal 6 agosto. Il prossimo appuntamento è domenica 8 agosto ore 5.30 spiaggia 40 con Filippo Graziani, Tommy Graziani e Francesco Cardelli. L'ingresso è libero, ma solo su prenotazione e con green pass (tampone o vaccino). In ottemperanza alle normative anti-Covid, i posti disponibili sono limitati: sarà possibile prenotare fino a esaurimento delle disponibilità. Apertura cancelli: ore 4.30. Orario di inizio: ore 5.30.

Ai varchi d’accesso verrà richiesto di esibire un documento di identità in corso di validità e la certificazione verde Covid-19, ovvero il “Green Pass”. Il “Green Pass” si ottiene dopo la vaccinazione, secondo le norme stabilite dal Governo, o a seguito di un tampone molecolare o antigenico rapido, con esito negativo, effettuato non oltre le 48 ore precedenti all'evento, oppure a seguito di certificato di guarigione dal Covid-19 avvenuta non oltre i 6 mesi.

I criteri e le regole per ottenere il “Green Pass” sono disponibili sul sito https://www.dgc.gov.it/web/ e potrebbero subire aggiornamenti, pertanto si raccomanda di consultare il sito prima dell’evento.

Lo staff presente ai varchi controllerà la validità della certificazione, chi non sarà in possesso del “Green Pass” non potrà accedere all'area concerto. In base alle normative anti-Covid da rispettare per l’organizzazione di eventi pubblici, si potrà assistere allo spettacolo solo ed esclusivamente da seduti. Verranno utilizzate delle bandelle per delimitare lo spazio per le sedute.



È obbligatorio l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale, la mascherina, anche durante lo spettacolo. Non saranno consentiti assembramenti. Al termine del concerto si chiederà agli spettatori di uscire dall'area di spettacolo mantenendo le distanze di sicurezza, senza creare assembramenti. A tale scopo staff, steward e forze dell'ordine indicheranno agli spettatori i varchi di uscita da utilizzare per favorire regolare deflusso. L'invito a tutti i partecipanti è che il medesimo rispetto alle regole venga mantenuto anche fuori dal perimetro protetto.Come è noto l'amministrazione comunale di Riccione ha predisposto il posizionamento di 4 gazebo con laboratori mobili per effettuare in tempo utile il tampone rapido a pagamento. Per non creare assembramenti e rendere l'ingresso ai concerti agevole è preferibile effettuare il test in tempo utile (entro le 48 ore) prima dell'evento.