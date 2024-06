Albe e tramonti nel segno del teatro ad episodi nei borghi più belli della Valconca

Prezzo non disponibile

Dal 26/07/2024 al 01/09/2024

Dopo il grande successo dell’edizione 2023, torna nella sua quinta edizione il progetto “Mille e una notti in Valconca” che dal 26 luglio al 1° settembre 2024 vedrà protagonisti i borghi più belli della Valconca, illuminati dalla suggestiva luce estiva delle albe e dei tramonti. Anche quest’anno sarà la compagnia teatrale Città Teatro a condutture gli spettatori-viandanti ne “Il Milione e altre avventure”, uno spettacolo ad episodi ispirato ai ‘700 anni dalla morte di Marco Polo, detto “Il Milione”, costruendo, attraverso questo anniversario importantissimo che segna un momento di riscoperta e valorizzazione della storia e delle culture che hanno segnato le rotte commerciali e di conoscenza tra Occidente e Oriente, una nuova simbolica “Via della seta”, che ci racconterà scambi tra culture, desideri di scoperta, apertura verso il nuovo e lo sconosciuto. Immaginando lo spostamento di un caravanserraglio, luogo di sosta per i mercanti che affrontavano le nuove rotte, la figura di Marco Polo emerge come un esempio emblematico delle avventure e della curiosità che spingevano l’uomo oltre i confini noti, liberi da pregiudizi e sempre alla ricerca di nuove conoscenze.

Fra recitazione, musica dal vivo, narrazione, danza e canto, lo spettatore de “Il Milione e altre avventure” potrà godere di un’esperienza immersiva negli ambienti naturali e godere di uno spettacolo popolare e colto allo stesso tempo, in grado di coinvolgere tutti. Ancora una volta, attraverso questa rassegna, la Valconca, sarà metafora del viaggio di scoperta, dove le tradizioni locali si fondono con lo sguardo curioso verso paesi e culture lontane.

L’obiettivo principale del progetto, finanziato dall’Unione dei Comuni della Valconca con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Visit Romagna, è quello di promuovere la cultura e la bellezza dei territori collinari, stimolando il turismo culturale e la conoscenza delle tradizioni locali nei nove comuni aderenti all’Unione, dando vita a un percorso artistico-culturale che abbraccia l'intero territorio.

Anche quest’anno saranno 18 gli spettacoli che condurranno il viaggiatore all’esplorazione di alcuni luoghi gioiello dei Comuni aderenti: dagli angoli incantati di San Clemente alle piazzette storiche di Saludecio, dalle pievi di Montescudo-Montecolombo ai panorami di Gemmano e Onferno, dalle altezze di Montefiore Conca alle terrazze di Sassofeltrio e Montegridolfo, fino agli scorci suggestivi di Mondaino e Morciano di Romagna.

Fra le novità di quest’anno, oltre a una realizzazione artistica sempre più multidisciplinare, anche la possibilità di abbinare alla visione dello spettacolo una passeggiata naturalistica a cura dell’associazione Malatempora.

I nomi dei componenti del cast, i titoli degli episodi, le location e gli orari, le Grafiche saranno comunicati a mezzo conferenza stampa a metà luglio.