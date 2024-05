“Albi illustrati come strumenti educativi”, Omizzolo spiega quali scegliere e come leggerli

“Albi illustrati come strumenti educativi: quali scegliere e come leggerli” è il titolo del nuovo incontro di “Infanzia, presente!” in programma per sabato 4 maggio, alle ore 15, al Centro Culturale Polivalente. A condurre la conferenza e soprattutto a spiegare come orientarsi nel vasto mondo degli albi illustrati per l’infanzia sarà la coordinatrice psicopedagogica, formatrice e supervisora Jessica Omizzolo.

“Infanzia, presente!” è organizzata e promossa dai Servizi educativi del Comune di Cattolica in collaborazione con Centro per le famiglie, Cooperativa "Il maestrale", Centro Culturale Polivalente, Nati per Leggere, Laboratorio di educazione all'immagine e Centro Zaffiria.