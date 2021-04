"Album di Bellaria Igea Marina" in diretta streaming i risultati dei primi 3 mesi di attività

Si conclude il primo ciclo di lavoro dell’archivio multimediale di catalogazione partecipata di Bellaria Igea Marina dal titolo “Album di Bellaria Igea Marina”, nato il 21 dicembre 2020 su iniziativa dell’Amministrazione Comunale ed è stato annunciato ai cittadini attraverso una prima diretta Facebook. Proprio con la stessa modalità, il gruppo di lavoro che lo sta realizzando vuole condividere i risultati raggiunti dopo i primi tre mesi di intensa attività. L’appuntamento è per martedì 13 aprile, alle ore 17.30 sempre sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Bellaria Igea Marina; interverranno nell’occasione il Sindaco Filippo Giorgetti, l’Assessore alla Cultura Michele Neri, Gualtiero Gori, direttore del “Laboratorio di documentazione e ricerca sociale”, nonché gli operatori che hanno collaborato alla catalogazione dei documenti sul sito web e alla creazione dei contenuti per le pagine social.

Parte integrante del progetto, infatti, è la condivisione dei contenuti stessi con il pubblico: al fine di far conoscere le peculiarità di Bellaria Igea Marina attraverso varie chiavi di ricerca declinate in percorsi tematici e microstorie, rendendo la cittadinanza partecipe di una narrazione collettiva della città, della sua storia e della sua gente.