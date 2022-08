"AlchimiAlchimie", cena di gala in Fortezza con il Conte Cagliostro

Indirizzo non disponibile

Una Cena di Gala con un convitato d'eccezione: il leggendario Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro. Questo il programma della suggestiva anteprima che venerdì 26 agosto farà da "antipasto" all'atteso appuntamento con AlchimiAlchimie, la rassegna che si terrà a San Leo da sabato 27 a domenica 28 agosto.



Con l'esclusiva Cena di Gala in Fortezza, curata da Summer Trade, si alzerà ufficialmente il sipario su una manifestazione capace di coniugare magia, esoterismo, scienza e spiritualità, senza dimenticare naturalmente il tradizionale mercatino alchemico e le proposte gastronomiche.



Quella di venerdì 26 agosto, a partire dalle 21, sarà una serata raffinata dove magia e sapori si fonderanno nella cornice di una location di prestigio ricca di storia e suggestione. Il tutto sarà impreziosito dallo spettacolo “A Tu per Tu con Cagliostro” con Stefano Paiusco e Stefania Riva.

La rassegna leontina AlchimiAlchimie aprirà ufficialmente i battenti sabato 27 agosto alle ore 15:00 in piazza Dante Alighieri con la Compagnia “La Giostra” e la sua musica folcloristica.

Tante le novità di quest'anno, a cominciare dallo spettacolo pirotecnico, uno dei momenti più attesi del festival, che si prepara a raddoppiare. Saranno, infatti, due gli spettacoli piro-musicali che nelle serate di sabato e domenica 'incendieranno' la Fortezza di San Leo, lasciando con il naso all'insù il pubblico. Il tutto accompagnato da effetti scenografici sbalorditivi e dall'atmosfera magica che solo il borgo della Valmarecchia è in grado di regalare.



Da non perdere, sempre tra le novità dell'edizione 2022, “Cagliostro: una vita enigmatica”: attraverso la tecnica della Sand Art (l'animazione con la sabbia), Stefania Bruno racconterà la vita del conte nel suo periodo di permanenza a San Leo (domenica 28, piazza Dante Alighieri ore 22:45). Completeranno il ricco weekend spettacoli di clowneria, teatro di strada, illusionismo, danza, acrobazia, musica e intrattenimento, oltre naturalmente a stand gastronomici, street food, taverne e ristoranti per gustare le migliori proposte culinarie leontine.

AlchimiAlchimie è un evento organizzato dal Comune di San Leo e San Leo 2000 con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.



Il 27 e il 28 agosto le porte di San Leo aprono alle ore 14:00 e il costo del biglietto di ingresso è di 10€ (ridotto, dai 15 ai 18 anni, 5€). Gratuito fino ai 14 anni.

Il biglietto comprende anche l'ingresso alla Fortezza (chiusura alle ore 18:00 - ultimo ingresso alle ore 17:30).