Conto alla rovescia per “AlchimiAlchimie 2022” tra acrobati, illusionisti e il doppio show pirotecnico

Tutto pronto per l'edizione 2022 di AlchimiAlchimie, la rassegna che si terrà a San Leo da sabato 27 a domenica 28 agosto. Un weekend ricco di appuntamenti attende i visitatori del borgo leontino, che potranno così immergersi nelle atmosfere di un mondo a cavallo tra magia, esoterismo, scienza e spiritualità, senza dimenticare naturalmente le proposte gastronomiche e il mercatino alchemico.

Il sipario si alzerà ufficialmente sabato 27 agosto alle ore 15:00 in piazza Dante Alighieri con la Compagnia “La Giostra” e la sua musica folcloristica (in replica anche alle 18:15 e alle 00:15 al parco Belvedere). Alle 15.40, in piazza Pozzo Cagliostro, Flavio Aiello porterà in scena “La Bottega di Cagliostro” (in replica alle 17:35 e alle 19:20). Alle ore 16:00, nella cornice del parco Belvedere, il pubblico resterà a bocca aperta di fronte alla danza romantica su filo di “Fuori dal Naturale”, con Emma Edwige Ungaro e Damian Elencwajg (in replica alle 21:20). Laura Pece e Stefano Greco saranno invece i protagonisti di “Redivino”, storie di vino ed ebbrezza, in programma alle ore 16:00 in piazza Pozzo Cagliostro (in replica in piazza Dante Alighieri alle 21:40). Alle ore 17:30 si torna al parco Belvedere con “Steamproject”, illusionismo e acrobatica aerea a cura di Matteo Giorgetti e Veronica Severini (in replica alle 22:30). Da non perdere “Botanica Celeste nel Segno di Federico da Montefeltro” (a cura di Fabrizio Parrini e Marisa Zattini) alle ore 18.30 al Teatro Mediceo, mentre alle ore 19:00 il parco Belvedere ospiterà “Harder Still” con Pablo Censi e Augustina Ballester (in replica alle 22:50 in piazza Dante Alighieri). Illusionismo e teatro di strada saranno gli ingredienti de “I misteri di Cagliostro”, con Stefano Paiusco e Stefania Riva, alle ore 19:40 in piazza Dante Alighieri. Alle ore 20:30 riflettori puntati su Andrea Bochicchio e Teresa Bruno con “Woow!”, sempre in piazza Dante Alighieri. Chiude la serata, alle ore 23:40, lo spettacolo piro-musicale “Incendio della Fortezza”.

La giornata di domenica 28 agosto comincerà con la Compagnia “La Giostra” alle ore 14.30 al parco Belvedere (in replica anche alle 18:30). A seguire, alle 15:00, in piazza Pozzo Cagliostro Andrea Bochicchio e Teresa Bruno con “Woow!”. Domenica torneranno quindi gli appuntamenti con “Fuori dal Naturale” (parco Belvedere alle 15:35 e 19:40), “Redivino” (piazza Dante Alighieri alle 16:20 e 19:40), “La Bottega di Cagliostro” (piazza Pozzo Cagliostro alle 16:00 e 18:10), “Steamproject” (parco Belvedere alle 17:10 e 22:30), “Harder Still”(piazza Pozzo di Cagliostro alle 17:15 e 20:20), “I misteri di Cagliostro” (piazza Dante Alighieri alle 18:30). Alle ore 21:20 il parco Belvedere si accenderà con “Fiamme On Fire”, lo spettacolo della mangiafuoco Fiammetta Pinna, mentre alle ore 21:40 in piazza Pozzo Cagliostro sarà la volta del body painting a cura di Eugenia Skia e Meri Inthehoop. Tra gli eventi clou della giornata, “Cagliostro: una vita enigmatica”, alle ore 22:45 in piazza Dante Alighieri attraverso la tecnica della Sand Art (l'animazione con la sabbia), Stefania Bruno racconterà la vita del conte nel suo periodo di permanenza a San Leo (domenica 28, piazza Dante Alighieri ore 22:45). Gran finale alle ore 23:40 con lo show pirotecnico “Incendio della Fortezza”.

Non mancheranno stand gastronomici, street food, taverne e ristoranti per gustare le migliori proposte culinarie leontine.

AlchimiAlchimie è un evento organizzato dal Comune di San Leo e San Leo 2000 con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

Il 27 e il 28 agosto le porte di San Leo aprono alle ore 14:00 e il costo del biglietto di ingresso è di 10€ (ridotto, dai 15 ai 18 anni, 5€). Gratuito fino ai 14 anni.

Il biglietto comprende anche l'ingresso alla Fortezza con chiusura alle ore 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:30).