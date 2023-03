Appuntamento a teatro per grandi e piccini tra bolle e rime insaponate

Domenica 19 marzo alle ore 17:00, presso il Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, ultimo spettacolo del teatro per famiglie. Per l'occasione, Alekos il poeta delle bolle porterà in scena "Rime insaponate" al Teatro Astra.



Uno spettacolo sincero, ideato per sognare, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone.

L’antico gioco diventa testo teatrale per coniugare il teatro di parola in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia. Un’affabulazione che stimola al volo senza rinunciare ai contenuti e che fa sognare con la poesia delle bolle di sapone, mostrando come divertimento, levità e cultura possono convivere senza ridursi a mero intrattenimento.



Un’esperienza per tutti: famiglie, bambini, utopici realisti e concreti sognatori di ogni età.