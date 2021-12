Alessandra Faiella a teatro in “La Versione di Barbie”

Ah, se Barbie potesse parlare! Quante ne direbbe circa i cliché femminili … ce li racconta col suo esilarante monologo una vera Signora del Teatro comico, Alessandra Faiella, Sabato 18 Dicembre ore 21.00 al Teatro Giustiniano Villa nell’ambito della Stagione Cadere non è un dramma per la direzione artistica e organizzativa Città Teatro, con il contributo del Comune dI San Clemente e della Regione Emilia Romagna (RN). Dalla Bella Addormentata a Biancaneve fino ad arrivare a lei, la Barbie, la donna perfetta. E noi no, noi siamo tutt’altro che perfette. Noi ci barcameniamo tra lavoro, carriera, figli, mariti, amanti, palestre ed estetiste, ossessionate dall’idea di una perfezione che non riusciremo mai a raggiungere. E allora? E allora smettiamo di lamentarci e prendiamo in mano la nostra vita. Attraversando con piglio ironico e dissacrante l’itinerario di formazione della donna di oggi dalla nascita alla morte, Alessandra Faiella invita a uscire fuori dal tunnel della finta emancipazione, poiché il sonno della ragione che ha già generato troppi mostri. Alessandra Faiella è una scrittrice, attrice e formatrice. Dal debutto con Dario Fo e Franca Rame parte una lunga carriera nei locali del cabaret italiano che la porta presto in TV, prima con Frassica-Faletti poi con Zelig, Buldozer e infine con la Gialappa’s. A fine anni 90’ è solista nei programmi di Serena Dandini, Chiambretti, Bignardi e poi ancora a Colorado, per tornare negli anni recenti al Teatro, con le colleghe Rita Pelusio, Claudia Penoni e Margherita Antonelli, ma anche con Max Pisu, Marina Massironi, Lucia Vasini..: questa Signora del Comico ci regalerà una lezione di Teatro con uno dei suoi spettacoli più famosi. Biglietti: Intero 12,00€ Ridotto e residenti San Clemente 10,00€ Info e Prenotazioni telefoniche o mail: tel 391-3360676 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). mail: teatrovilla@cittateatro.it (specificando nome, numero di posti e spettacolo) I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la cassa del Teatro Villa. (La biglietteria apre un'ora prima dell'inizio dello spettacolo) oppure in Prevendita presso Edicola Pensieri & Parole, via Tavoleto 1801, S. Andrea in Casale (di fianco al Conad City), tel. 0541-989400. Si accede allo spettacolo con Green pass