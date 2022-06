Alessandro Ristori e i Portofinos, la band dei vip extralusso in concerto live a Riccione

Direttamente dai migliori locali di Montecarlo, Londra, Dubai, Forte dei Marmi e Porto Cervo, tra cui l’Hotel de Paris di Montecarlo, l’Armani Privé di Milano, il Medusa e la Guèrite di Cannes, l’Harry’s Bar e Annabel’s a Londra, Alessandro Ristori animerà la grande serata di mercoledì 29 giugno, ore 20.30, dedicata ai concerti live sulla spiaggia dell’Opera beach club di Riccione. Protagonista degli eventi più fashion ed esclusivi nel mondo dei grandi brand italiani tra cui Gucci, Cartier, Armani, Etro e Pomellato, sono rimasti celebri nella stampa nazionale ed internazionale i suoi spettacoli alle nozze tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, e al matrimonio di Alexandre Arnault (direttore di Tiffany e figlio di Bernard, proprietario di Louis Vuitton Moët Hennessy) e Gèraldine Guyot (fondatrice D’Estrée) dove tra gli importanti ospiti era presente anche Beyoncè, Jay-Z e Pharrell Williams, ma l’unico ad esibirsi è stato proprio Ristori con i Portofinos. La rivisitazione in chiave moderna del Rock'n Roll degli anni '50 americani, delle sonorità italiane degli anni '60 e 70’, i crooner e la loro eleganza, le atmosfere dell'Italia della "Dolce Vita" saranno alla base dello spettacolo di Ristori per la prima volta a Riccione, sulla spiaggia dell’Opera beach club diretto dalla nuova gestione di Alessio Forgetta con la sua crew artistica che ha scritto è continua a scrivere la storia dei locali e discoteche più cool italiane. È in uscita proprio in questi giorni l’ultimo singolo di Alessandro Ristori “Sempre più tu” che presenterà anche all’Opera, una canzone d’amore scritta insieme a Lorenzo Staffa e Marco Battistini, dei Portofinos, che tocca tutte le sonorità che contraddistingue il suono di Ristori: dalle ballate romantiche all’italo disco, passando per il rock più classico. Tra l dischi pubblicati da Alessandro Ristori ricordiamo nel 2019 il singolo “La Donna Uomo” nel 2020, anticipato dall’uscita delle cover di “Sono un Pirata, Sono un Signore“ di Julio Iglesias e di “Estate” di Bruno Martino, poi l’EP “Aperitivo Vol.1” al quale seguirà “Aperitivo Vol.2” entro la fine dell’anno.