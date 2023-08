Alex Schwazer e Fabio Caressa in città, ospiti illustri per il 2° Festival della Cultura sportiva

Il direttore di Sky Sport Fabio Caressa e il marciatore Alex Schwazer con la sua controversa “storia di coraggio e redenzione” al centro di una fortunatissima serie tv che ha fatto discutere e riacceso i riflettori su una vicenda che ha diviso il Paese: il Festival della Cultura Sportiva organizzato dall’associazione culturale Sportellate con la collaborazione della Shark Sport Evenst e il sostegno e il patrocinio del Comune di Rimini cala una coppia d’assi e dà appuntamento fra l’8 e il 10 settembre nel cuore della città.

Dopo la prima edizione che lo scorso anno ha avuto per teatro l’ex Cinema Astoria e ha visto otto relatori di grande livello alternarsi in sei speech su quattro tematiche che hanno fatto registrare centinaia di presenze, quest’anno l’evento si snoderà infatti fra il Cinema Fulgor, la Biblioteca e Cineteca Gambalunga, la Moab Court e ancora l’Astoria per un incontro sul ‘Giusto processo e le particolarità dell’ordinamento sportivo’.

“Questo progetto nasce dalla passione e dall’amore per lo Sport con la “S” maiuscola, quello che non riguarda soltanto il gesto atletico o la competizione, ma è fatto di valori in grado di unire, aprire la mente e incentivare l’inclusione e la speranza. Lo sport nel suo valore sociale e nel suo ruolo nel promuovere l’etica, l’inclusione e l’innovazione” spiega il presidente di Sportellate Lorenzo Lari. Per questo, “il Festival della Cultura Sportiva si propone come evento la cui principale mission è rappresentata dalla volontà di riportare lo Sport alla sua dimensione più nobile, ovverosia quella in cui si lega a temi profondi e crea legami indissolubili con il tessuto sociale e culturale del nostro Paese”. Un Festival “che ha dunque l’intento di creare spazi di discussione e ascolto per amanti dello Sport e delle sue storie, interessati ad approfondire anche gli aspetti meno noti e affrontati con l’obiettivo di favorire la diffusione di un concetto di “cultura sportiva” fondato sulla condivisione e la voglia di stare insieme e lontana dal business e insostenibile”.

“Queste sono le tematiche sulle quali ci confronteremo e discuteremo insieme a grandi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo, in un weekend ricco di incontri, speech e workshop” conclude Lari, che ringrazia per la collaborazione “l’Associazione Italiana Calciatori e i tanti che hanno risposto al nostro invito consentendoci di realizzare un programma che prevede anche una mostra, un momento con le giovanili maschili e femminili delle nostre principali realtà del basket e una colazione con l’autore al Fulgor in cui il regista Marco Ponti, regista de La Bella Stagione sulla Sampdoria di Vialli e Mancini, illustrerà come nasce un docufilm sportivo”.

I biglietti per gli eventi a pagamento del venerdì e sabato sera sono disponibili sulla piattaforma ciaoticket.com e alla Tabaccheria Pruccoli di Viale Vespucci.