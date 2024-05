"Alice in Burlesqueland" accende i riflettori sulla solidarietà e la lotta alla violenza di genere

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Una serata a teatro all'insegna della solidarietà. A tal proposito, nella serata di domenica 25 Maggio (ore 21:00) il Teatro CorTe di Coriano accenderà i riflettori su Cuore e Burlesque, la casa del burlesque della Romagna e delle Marche. Per l'occasione, il palcoscenico della struttura sarà affollato dalle allieve appartenenti alle Accademie di Rimini, Riccione, Pesaro e Forlì. Donne di tutte le età e fisicità, si alterneranno in esibizioni di gruppo e soliste, presentando al pubblico un ampio ventaglio di diversità ed originalità.

La scuola è capitanata dalla Performer internazionale Freaky Candy, che con ironia condurrà la

serata. Tema dello spettacolo di quest’anno: Alice in Burlesqueland, un vero e proprio viaggio in un mondo fantastico.

Non solo uno show, ma anche una occasione per fare beneficienza. Come ogni anno lo spettacolo vuole veicolare un messaggio di solidarietà attraverso l’arte del burlesque. Parte dei ricavi verranno donati infatti al centro antiviolenza di Rimini “Rompi il silenzio”.

Uno show creato dalle donne per le donne, a sostegno di tutte le sopravvissute alla violenza di genere.