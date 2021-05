Alice canta Battiato, un concerto speciale con i brani più significativi di Franco Battiato

Venerdi 16 luglio all’Arena della Regina a Cattolica Alice canta Battiato, un concerto speciale n cui Alice canta i brani più significativi di Franco Battiato. Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note e amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981 si impose nelle hit parade nazionale e internazionale. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice che oggi presenta il nuovo live tour “Alice canta Battiato”. In questo viaggio è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra. Alice riesce a domaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li lega e che la rendono un’interprete unica della musica di Franco Battiato. Quello di Alice si aggiunge ai concerti dell’arena della regina:

10 luglio Dimartino e Colapesce.

16 luglio Alice canta Battiato

29 luglio Jethro tull

7 agosto Massimo Ranieri.

14 agosto Gigi D’Alessio.

16 agosto Antonello Venditti

20 Agosto Francesco De Gregori

21 agosto Levante

28 agosto Samuele Bersani.

I biglietti sono in vendita su ticketone e ciao ticket. Per informazioni rivolgersi alla pulp concerti al numero 329.0058054