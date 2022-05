“Alice canta Battiato” sul palco del teatro Galli

Mercoledì 11 maggio, ore 21.00, andrà in scena al Teatro Galli, di Rimini “Alice canta Battiato”, il nuovo l’ve tour di Alice, nome d’arte di Carla Bissi. La cantautrice italiana è nota al grande pubblico per la canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981 e si impose nelle hit parade nazionale e internazionale. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice. Per l'occasione, è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it