All’Abbazia del Monte va in scena Dante

Venerdì 29 ottobre alle 21:00, nella suggestiva cornice dell’Abbazia del Monte, si terrà Mi ritrovai dalla selva oscura al Paradiso, una grande rappresentazione di teatro popolare, già proposta al Meeting di Rimini, dove ognuno assumerà il ruolo di protagonista come nelle sacre rappresentazioni medievali

Il Centro culturale “Campo della Stella”, che negli anni ha proposto innumerevoli eventi danteschi, che hanno visto intervenire grandi lettori della Commedia, quali Anna Maria Chaivacci Leonardi, Maria Corti, Vittorio Sermonti, Franco Loi, Antonia Arslan e ha accompagnato l’anno del settecentenario con le letture del Purgatorio di Leonardo Lugaresi, intende in tal modo concludere questo periodo di celebrazioni con un momento pubblico di grande respiro: una vera e propria chiamata per Dante.



L’invito rivolto alla città dal Campo della Stella è duplice: per quanti sono interessati partecipare al “coro recitante” che sarà guidato da Martinelli (per cui non è richiesta nessuna particolare preparazione) comunicando la propria disponibilità via mail a campostella@gmail.com; per tutti partecipare all’evento prenotandosi via whatsapp al 3398395491 (prenotazione e Green pass obbligatori).